В Пронском районе мужчина грозился зарезать свою супругу

Конфликт пресекли вовремя подоспевшие полицейские.

В деревне Мамоново Пронского района полицейские пресекли конфликт между супругами. По данным регионального управления МВД, сотрудников вызвала жена задержанного.

56-летний местный житель стал злоупотреблять спиртным. В очередной раз, когда супруга пришла домой, она высказала недовольство в отношении мужа — в семье четверо детей и мужчина никак не помогает. Упрек вылился в конфликт, в ходе которого рязанец взял кухонный нож и пригрозил убийством, если женщина не замолчит. Испугавшись, она вызвала полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок.