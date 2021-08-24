В Касимовском районе закрыли паромную переправу

Во вторник, 24 августа, с 08:00 до 21:00 движение закрыли на паромной переправе между Елатьмой и совхозом «Маяк».

В Касимовском районе закрыли паромную переправу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Во вторник, 24 августа, с 08:00 до 21:00 движение закрыли на паромной переправе между Елатьмой и совхозом «Маяк».

Сообщается, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, так как есть объездная дорога. Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.