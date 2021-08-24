В Касимовском районе поймали пьяного водителя на мопеде без «прав»

По результатам освидетельствования у мужчины установили 1,305 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя на мопеде. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает региональное управление МВД.

Нарушителя заметили в поселке Елатьма. Он привлек внимание сотрудников ДПС неуверенным вождением. 36-летнего водителя на мопеде Motoland остановили и обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения. Позже освидетельствование показало 1,305 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административные материалы. Ему грозят штрафные санкции.