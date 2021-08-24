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В «Фотодоме» откроется выставка авиационного фотографа «Хранители мирного неба»
Выставка будет работать с 25 августа по 11 сентября на площадке «Фотодома» по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 58. Время работы с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья.

В среду, 25 августа в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» откроется выставка авиационного фотографа, журналиста, корреспондента журнала «Крылья Родины» Ирины Теущаковой. Выставка называется «Хранители мирного неба» и посвящена тем, кто связал свою жизнь с авиацией.

Ирина Теущакова рассказала, что любовь к авиации у нее появилась в момент первого полета на самолете, а оказавшись впервые на военном аэродроме, она поняла, что именно здесь ее место.

Фотографии автора публикуются в журнале «Крылья Родины», на сайте Министерства обороны Р. Ф. Она руководит работой общественного пресс-офиса и является фотографом пилотажной группы «Беркуты», победителем и лауреатом многих фотоконкурсов.

Выставка будет работать с 25 августа по 11 сентября на площадке «Фотодома» по адресу: Рязань, улица Почтовая, дом № 58. Время работы с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья.

Мероприятие для лиц, достигших 12 лет