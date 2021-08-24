Умер рязанский фармаколог Николай Селезенев

Заведующий кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ Николай Селезенев скончался на 75-м году жизни 20 августа.

Умер рязанский фармаколог Николай Селезенев. Об этом сообщили на сайте медицинского университета.

Заведующий кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ Николай Селезенев скончался на 75-м году жизни 20 августа. Он был заслуженным работником высшей школы, кандидатом фармацевтических наук, доцентом. Работал в медицинском университете с 1970 года, был деканом фармацевтического факультета, много раз был председателем государственно-экзаменационных комиссий в других вузах.

Николай Селезенев был награжден почетной грамотой Минздрава России и памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».