\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
21°
Срд, 25
18°
Чтв, 26
22°
ЦБ USD 74.07 -0.29 24/08
ЦБ EUR 86.78 -0.08 24/08
Нал. USD 73.65 / 74.25 10:49
Нал. EUR 86.65 / 87.05 10:41
Новости
Публикации
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
Вчера 15:21
9
5 736
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
8 991
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
5 639
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
13 295
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер рязанский фармаколог Николай Селезенев
Заведующий кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ Николай Селезенев скончался на 75-м году жизни 20 августа.

Умер рязанский фармаколог Николай Селезенев. Об этом сообщили на сайте медицинского университета.

Заведующий кафедрой фармацевтической технологии РязГМУ Николай Селезенев скончался на 75-м году жизни 20 августа. Он был заслуженным работником высшей школы, кандидатом фармацевтических наук, доцентом. Работал в медицинском университете с 1970 года, был деканом фармацевтического факультета, много раз был председателем государственно-экзаменационных комиссий в других вузах.

Николай Селезенев был награжден почетной грамотой Минздрава России и памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».