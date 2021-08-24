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Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии
Пандемия, аналогичная Covid-19, может произойти в течении следующих 59 лет, а аналогичная испанскому гриппу — в течение следующих 400 лет. Пандемия, которая может уничтожить всех людей на земле, вероятная в течение 12 тысяч лет.

Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии. Об этом пишет Lenta.ru.

Итальянские специалисты проанализировали глобальные вспышки заболеваний за последние 400 лет и рассчитали вероятность новых пандемий.

Ученые обнаружили, что вероятность пандемии, схожей с последствиями COVID-19, составляет около двух процентов в любой год. То есть аналогичная пандемия может произойти в течении следующих 59 лет.

Пандемия испанского гриппа, от которого умерли более 30 млн человек, может повторится в течении следующих 400 лет.

Также исследователи рассчитали, что пандемия, способная уничтожить всех людей на Земле статистически вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.

Ученые подчеркнули, что события равновероятны в любой год в рассматриваемый период.