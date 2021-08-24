Ученые рассчитали вероятность смерти всех людей от пандемии. Об этом
Итальянские специалисты проанализировали глобальные вспышки заболеваний за последние 400 лет и рассчитали вероятность новых пандемий.
Ученые обнаружили, что вероятность пандемии, схожей с последствиями COVID-19, составляет около двух процентов в любой год. То есть аналогичная пандемия может произойти в течении следующих 59 лет.
Пандемия испанского гриппа, от которого умерли более 30 млн человек, может повторится в течении следующих 400 лет.
Также исследователи рассчитали, что пандемия, способная уничтожить всех людей на Земле статистически вероятна в течение следующих 12 тысяч лет.
Ученые подчеркнули, что события равновероятны в любой год в рассматриваемый период.