Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Канищеве
38-летний рязанец на Renault Logan наехал на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть. В больнице сообщили, что мужчина находится в реанимации в коме с переломом основания черепа.
Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Канищеве. Об этом
Авария произошла в понедельник, 23 августа, в 18:48 около дома № 18 по улице Бирюзова. 38-летний рязанец на Renault Logan наехал на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.
Пешехода с травмами доставили в ОКБ. В больнице сообщили, что мужчина находится в реанимации в коме с переломом основания черепа.
Также сообщается, что личность пострадавшего не установлена, на вид ему примерно 35 лет.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее об аварии сообщили очевидцы.