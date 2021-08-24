Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Канищеве

38-летний рязанец на Renault Logan наехал на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть. В больнице сообщили, что мужчина находится в реанимации в коме с переломом основания черепа.

Стали известны подробности ДТП с пешеходом в Канищеве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 23 августа, в 18:48 около дома № 18 по улице Бирюзова. 38-летний рязанец на Renault Logan наехал на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.

Пешехода с травмами доставили в ОКБ. В больнице сообщили, что мужчина находится в реанимации в коме с переломом основания черепа.

Также сообщается, что личность пострадавшего не установлена, на вид ему примерно 35 лет.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее об аварии сообщили очевидцы.