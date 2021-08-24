Рязанские полицейские поймали четверых жителей Подмосковья с 50 килограммами марихуаны

В общей сложности правоохранители изъяли 354 куста конопли, масса частей наркосодержащего растения превысила 77 килограммов.

Рязанские полицейские изъяли у четверых жителей Подмосковья 50 килограммов марихуаны. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает региональное управление МВД.

Полицейские узнали, что в лесном массиве недалеко от села Новопанское Михайловского района неизвестные организовали масштабное культивирование конопли. Злоумышленников с топорами и ножами обнаружили на месте преступления, когда те погружали в автомобиль Audi мешки с марихуаной.

На месте преступления полицейские изъяли около двадцати мешков с марихуаной общей массой более 49 килограммов. Также на участке обнаружили кусты каннабиса, разложенные для высушивания под навесом из полиэтиленовой пленки и развешены на натянутых между деревьями веревках. В общей сложности правоохранители изъяли 354 куста конопли, масса частей наркосодержащего растения превысила 77 килограммов.

Как позже выяснили полицейские, непосредственно возделыванием конопли занимался 40-летний ранее судимый житель Московской области. Весной он привез в лес культиватор, вспахал делянку, посадил семена конопли и в течение лета периодически приезжал ухаживать за плантацией. Когда марихуана была уже изготовлена, рецидивист привлек в помощники для вывоза наркотика троих своих знакомых 41 года, 38-ми и 46 лет. Чтобы отпугивать случайных свидетелей из числа грибников злоумышленники вооружились ножами и топором.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.