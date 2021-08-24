Рязанские активисты проверили доступность городской среды для инвалидов

На прогулке вдоль Московского шоссе обнаружили 12 бордюров высотой выше нормативной (более 1,5 сантиметров), две лестницы без пандусов, два пандуса с углом наклона более пяти процентов, два участка с разбитым асфальтом и тротуарной плиткой.

Участники организации «Городские проекты в Рязани» прошлись вдоль Московского шоссе от сквера 60-ти летия Победы до площади Ленина и проверили бордюрный камень. По словам активистов, именно он является основным препятствием для передвижения инвалидов на колясках.

В результате активисты обнаружили 12 бордюров высотой выше нормативной (более 1,5 сантиметров), две лестницы без пандусов, два пандуса с углом наклона более пяти процентов, два участка с разбитым асфальтом и тротуарной плиткой.

«По факту инвалид-колясочник не сможет без посторонней помощи проделать этот путь длиной в 5,5 километров без посторонней помощи», — отметили участники проекта.

Также активисты уточнили, что согласно действующему законодательству органы власти сами решают, какие объекты приспосабливать, а какие нет. Однако это не распространяется на частные, негосударственные, организации, а также на вновь проектируемые объекты благоустройства.

Граница зон благоустройства разных подрядных организаций становится «мертвой зоной» для маломобильных людей.