\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
18°
Чтв, 26
15°
Птн, 27
22°
ЦБ USD 73.95 -0.12 25/08
ЦБ EUR 86.81 0.03 25/08
Нал. USD 73.60 / 74.15 17:19
Нал. EUR 86.52 / 86.95 16:47
Новости
Публикации
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 2021 15:21
10
7 769
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
9 544
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
6 115
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
13 784
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские активисты проверили доступность городской среды для инвалидов
На прогулке вдоль Московского шоссе обнаружили 12 бордюров высотой выше нормативной (более 1,5 сантиметров), две лестницы без пандусов, два пандуса с углом наклона более пяти процентов, два участка с разбитым асфальтом и тротуарной плиткой.

Участники организации «Городские проекты в Рязани» прошлись вдоль Московского шоссе от сквера 60-ти летия Победы до площади Ленина и проверили бордюрный камень. По словам активистов, именно он является основным препятствием для передвижения инвалидов на колясках.

В результате активисты обнаружили 12 бордюров высотой выше нормативной (более 1,5 сантиметров), две лестницы без пандусов, два пандуса с углом наклона более пяти процентов, два участка с разбитым асфальтом и тротуарной плиткой.

«По факту инвалид-колясочник не сможет без посторонней помощи проделать этот путь длиной в 5,5 километров без посторонней помощи», — отметили участники проекта.

Также активисты уточнили, что согласно действующему законодательству органы власти сами решают, какие объекты приспосабливать, а какие нет. Однако это не распространяется на частные, негосударственные, организации, а также на вновь проектируемые объекты благоустройства.

Граница зон благоустройства разных подрядных организаций становится «мертвой зоной» для маломобильных людей.