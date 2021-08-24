Рязанка завоевала бронзу по смешанным боям на чемпионате Европы в Казани
Чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым искусствам (ММА) проходил в Казани с 16 по 20 августа. В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов из 16 стран мира.
Чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым искусствам (ММА) проходил в Казани с 16 по 20 августа. В соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов из 16 стран мира.
В весовой категории 61,2 килограмма выступали семь спортсменов. Рязанка Александра Зайцева стала бронзовым призером.
Спортсменка тренируется в бойцовском клубе «Атрон», тренеры Селезенев Дмитрий, Бурдучкин Алексей, Хабаров Валерий.