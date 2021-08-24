В Рязаньэнерго предупредили охотников о смертельной опасности вандализма на энергообъектах

С открытием сезона осенней охоты энергетики напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» предупредили о недопустимости необдуманных противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи — ЛЭП. Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и является смертельно опасным занятием.

Энергетикам ежегодно приходится фиксировать факты беспричинной стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам на опорах ЛЭП, влекущие их порчу и, как следствие, создание аварийных ситуаций. «Развлекаясь» подобным образом в охранных зонах, нарушители безответственно рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов произойдет обрыв электрического провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приведет к возникновению шагового напряжения. Поэтому шансы остаться в живых у нарушителей в таком случае минимальны.

Действия вандалов не только наносят ущерб энергосетевой компании, но и вредят электроснабжению потребителей. Повреждение изоляторов нарушает подачу электричества для населенных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ, детских садов и других социально значимых объектов. Восстановление поврежденного в результате вандализма электрооборудования — это трудоемкая и дорогостоящая работа.

Рязаньэнерго призвала тех, кто проводит время на природе с оружием, оставаться благоразумными и ответственными гражданами, помнить о безопасности и здоровье людей.

Если вы стали свидетелем нарушений, которые привели к повреждениям воздушных линий электропередачи, или обнаружили факты вандализма на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщите об этом по номеру Контакт-центра ПАО «Россети Центр» 8-800-220-0-220 и в правоохранительные органы.