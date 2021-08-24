\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
18°
Чтв, 26
15°
ЦБ USD 73.95 -0.12 25/08
ЦБ EUR 86.81 0.03 25/08
Нал. USD 73.55 / 74.10 16:03
Нал. EUR 86.52 / 87.00 15:42
Новости
Публикации
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
Вчера 15:21
10
6 772
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
9 208
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
5 820
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
13 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязаньэнерго предупредили охотников о смертельной опасности вандализма на энергообъектах
С открытием сезона осенней охоты энергетики напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в охранных зонах линий электропередачи.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» предупредили о недопустимости необдуманных противоправных действий в охранных зонах линий электропередачи — ЛЭП. Несанкционированное вмешательство в работу электроустановок влечет за собой не только ответственность, вплоть до уголовной, но и является смертельно опасным занятием.

Энергетикам ежегодно приходится фиксировать факты беспричинной стрельбы из охотничьего оружия по изоляторам на опорах ЛЭП, влекущие их порчу и, как следствие, создание аварийных ситуаций. «Развлекаясь» подобным образом в охранных зонах, нарушители безответственно рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов произойдет обрыв электрического провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приведет к возникновению шагового напряжения. Поэтому шансы остаться в живых у нарушителей в таком случае минимальны.

Действия вандалов не только наносят ущерб энергосетевой компании, но и вредят электроснабжению потребителей. Повреждение изоляторов нарушает подачу электричества для населенных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ, детских садов и других социально значимых объектов. Восстановление поврежденного в результате вандализма электрооборудования — это трудоемкая и дорогостоящая работа.

Рязаньэнерго призвала тех, кто проводит время на природе с оружием, оставаться благоразумными и ответственными гражданами, помнить о безопасности и здоровье людей.

Если вы стали свидетелем нарушений, которые привели к повреждениям воздушных линий электропередачи, или обнаружили факты вандализма на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщите об этом по номеру Контакт-центра ПАО «Россети Центр» 8-800-220-0-220 и в правоохранительные органы.