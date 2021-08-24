Рязанец пытался убить знакомого с помощью травматического пистолета и туристического топора
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК.
Рязанец пытался убить знакомого с помощью травматического пистолета и туристического топора. Об этом
В воскресенье, 22 августа, между двумя рязанцами произошел конфликт во дворе. 31-летний мужчина выстрелил несколько раз в своего 39-летнего знакомого из травматического пистолета, а также метнул в него туристический топор. Рязанец с множественными огнестрельными ранами и рваной раной руки смог убежать.
Полицейские задержали злоумышленника по «горячим следам».
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК.