Президент объявил о выплатах в 15 тысяч сотрудникам силовых ведомств

Он также предложил распространить выплаты на курсантов военных училищ.

Президент Владимир Путин объявил о выплатах сотрудникам силовых ведомств. Об этом во вторник, 24 августа, пишут РИА Новости .

Мера поддержки в размере 15 тысяч рублей распространится на сотрудников правоохранительных ведомств и военнослужащих. Он также предложил распространить выплаты на курсантов военных училищ.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — отметил глава государства.