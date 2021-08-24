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Оружие рязанского конструктора, прослужившее 70 лет, может уйти в историю
Российская полиция откажется от пистолетов системы Макарова как от табельного оружия в пользу пистолетов системы Лебедева.

Российская полиция откажется от пистолетов системы Макарова (ПМ) как от табельного оружия в пользу пистолетов системы Лебедева (ПЛ), сообщило РИА Новости.

МВД подпишет контракт с концерном «Калашников», который производит новое оружие для офицеров полиции.

Николай Макаров родился в 1914 году в Рязанской губернии, по одной версии — в Шилове, по другой — в Сасове, в семье железнодорожника. Он окончил фабрично-заводское училище Рязани на улице Вокзальной, после чего продолжил образование в Туле. В 1945 году стал ведущим конструктором одного из военных К. Б. Кроме личного оружия, он создавал авиационные пушки и переносные зенитные комплексы. Умер от инфаркта в 1988 году.

Пистолет Макарова калибра 9 мм стал основным оружием советских милиционеров с 1951 года. Сейчас в правоохранительных органах на вооружении около 100 тысяч экземпляров этого изделия. Позднее П. М. был принят на вооружение еще в 34 странах мира. В Германии он продается в гражданских оружейных магазинах.