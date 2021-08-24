Оружие рязанского конструктора, прослужившее 70 лет, может уйти в историю

Российская полиция откажется от пистолетов системы Макарова (ПМ) как от табельного оружия в пользу пистолетов системы Лебедева (ПЛ),
МВД подпишет контракт с концерном «Калашников», который производит новое оружие для офицеров полиции.
Николай Макаров родился в 1914 году в Рязанской губернии, по одной версии — в Шилове, по другой — в Сасове, в семье железнодорожника. Он окончил фабрично-заводское училище Рязани на улице Вокзальной, после чего продолжил образование в Туле. В 1945 году стал ведущим конструктором одного
Пистолет Макарова калибра 9 мм стал основным оружием советских милиционеров с 1951 года. Сейчас в правоохранительных органах на вооружении около 100 тысяч экземпляров этого изделия.