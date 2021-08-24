Один из рязанских кандидатов снялся с выборов в депутаты Госдумы
Алексей Фирстов, кандидат от партии «Зеленые», написал заявление о снятии своей кандидатуры. 23 августа комиссия удовлетворила заявление.
Во вторник, 24 августа, на сайте областной избирательной комиссии
В списке кандидатов остались Максим Мустафин (ЛДПР), Олег Струков (КПРФ), Александр Аверин («Справедливая Россия — За Правду»), Андрей Красов («Единая Россия»), Павел Воронин (Партия Пенсионеров), Андрей Любимов («Яблоко»), Дмитрий Детинов («Новые люди»), Александр Ржанов («Родина»), Сергей Перимбаев («Коммунисты России»).
Фото облизбирком