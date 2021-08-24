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Минобороны показало прыжки десантников из Ми-8 в Рязанской области
В Рязани стартовал первый этап международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2021».

Минобороны показало прыжки десантников из Ми-8 в Рязанской области. Видео опубликовали на страничке Министерства «ВКонтакте».


В Рязани стартовал первый этап международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод-2021».


«На первом этапе десантникам предстояло совершить десантирование в составе взвода из вертолетов Ми-8 на площадку приземления „Житово“ в Рязанской области», — говорится в сообщении.


Соревнования открыла команда из Киргизии, далее выступали подразделения из России и Венесуэллы.