За сутки в Рязанской области коронавирусом заболели 119 человек

За сутки в регионе выздоровели 102 человека, всего с начала пандемии — 34 660 человек. За сутки скончались четыре человека, всего 903 человека.

За минувшие сутки в Рязанской области коронавирусом заболели 119 человек, всего число заражений достигло 37 975. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе выздоровели 102 человека, всего с начала пандемии — 34 660 человек. За сутки скончались четыре человека, всего 903 человека.

По информации региональной опергруппы, противоэпидемические меры из-за ситуации с коронавирусом принимаются в 19 детсадах, шести школах, трех вузах и ссузах.



В России за сутки коронавирусом заболели 19 454 человека, всего с начала пандемии заболели — 6 766 541 человек. За сутки по стране вылечились 15 401 человек, всего 6 034 867 человек. За сутки скончались 776 человек, всего 176 820 человек.