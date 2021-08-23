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В Сараях мужчина вырастил 53 куста конопли
Полиции стало известно, что 46-летний безработный ранее несудимый житель поселка Сараи ухаживает за кустами конопли на своем участке. Оперативники обследовали территорию и нашли там 53 куста конопли.

В Сараях выявили нелегальную посадку конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что 46-летний безработный ранее несудимый житель поселка Сараи ухаживает за кустами конопли на своем участке. Оперативники обследовали территорию и нашли там 53 куста конопли.

«Посадку ликвидировали, растения приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам дела», — отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.