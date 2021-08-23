В рязанском ЦПКиО прошла «Чайная миля»

Участники могли пройти мастер-класс по технике бега от выдающихся рязанских бегунов Александра и Марии Имениных, во время которого спортсмены показали упражнения для развития силы стопы и мышц бедра. После этого любители бега отправились покорять 1609 метров бегом по парку под руководством рязанских спортсменов.

В субботу, 21 августа, в Рязани в ЦПКиО прошло мероприятие нового формата — «Чайная миля». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Участники могли пройти мастер-класс по технике бега от выдающихся рязанских бегунов Александра и Марии Имениных, во время которого спортсмены показали упражнения для развития силы стопы и мышц бедра. После этого любители бега отправились покорять 1609 метров бегом по парку под руководством рязанских спортсменов. Победителей и призеров забега среди мужчин и женщин наградили памятными подарками от Минспорта и RzNRuN.

После забега руководитель «TeaLavka» Сергей Озин провел чайную церемонию. Участники мероприятия смогли попробовать разные сорта китайского чая, а также узнать о традициях чайной церемонии и задать интересующие вопросы. Во время мероприятия прошел мастер-класс по сапсерфингу, который провел Станислав Чиликин, а затем вместе с участниками «Чайной мили» на сапе отправился покорять морскую милю — 1852 метров.