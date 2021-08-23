В Рязанской области объявили флешмоб в поддержку участников Паралимийских игр в Токио
Паралимпийские игры начнутся 24 августа. В них примут участие представители от Рязанской области. В основном составе заявлена Мария Богачева, в резервный состав попал Артем Воронков.
В Рязанской области объявили флешмоб в поддержку участников Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщили в региональном минспорте.
Паралимпийские игры начнутся 24 августа. В них примут участие представители от Рязанской области. В основном составе заявлена Мария Богачева, в резервный состав попал Артем Воронков. Чтобы поддержать спортсменов, нужно:
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