В Рязани задержали мужчину, который украл у знакомой ювелирные украшения

37-летний житель Рязанкой области ранее уже был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Рязани задержали мужчину, который украл у знакомой ювелирные украшения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 36-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее из квартиры пропали ювелирные украшения из драгоценный металлов.

Полицейские выяснили, что накануне у женщины в гостях был новый знакомый, с которым она познакомилась на улице. Женщина пригласила мужчину домой, они пообщались, а потом он ушел. После этого рязанка заметила пропажу украшений.

По описанию внешности оперативники узнали 37-летнего жителя Рязанской области. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Его нашли и задержали на одной из улиц Рязани.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.