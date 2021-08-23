В Рязани задержали мужчину, который украл у знакомой ювелирные украшения
37-летний житель Рязанкой области ранее уже был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
В Рязани задержали мужчину, который украл у знакомой ювелирные украшения. Об этом
В полицию обратилась 36-летняя рязанка. Она рассказала, что у нее из квартиры пропали ювелирные украшения из драгоценный металлов.
Полицейские выяснили, что накануне у женщины в гостях был новый знакомый, с которым она познакомилась на улице. Женщина пригласила мужчину домой, они пообщались, а потом он ушел. После этого рязанка заметила пропажу украшений.
По описанию внешности оперативники узнали 37-летнего жителя Рязанской области. Ранее мужчина уже был судим за грабеж. Его нашли и задержали на одной из улиц Рязани.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.