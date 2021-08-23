В Рязани спасли пациентку, которая несколько месяцев боролась с коронавирусом

В реанимацию женщина поступила в очень ослабленном состоянии. Она была на постоянной ингаляции высокого потока кислорода через маску.

В Рязани спасли 64-летнюю женщину, которая боролась с коронавирусом несколько месяцев. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Женщина лечилась в стационаре ковидного госпиталя больницы имени Семашко три месяца. Пациентка 64 лет поступила в больницу в состоянии средней тяжести. Ей назначили препараты, подавляющие воспаление, антикоагулянты, метаболическую терапию. Ее состояние ухудшалось, случился кризис: резко поднялись показатели воспаления и начала нарастать дыхательная недостаточность, больную перевели в реанимацию, где контрольная рентгенограмма показала поражение легких РГ4 (максимальное).

В реанимацию женщина поступила в очень ослабленном состоянии. Она была на постоянной ингаляции высокого потока кислорода через маску.



«Этот способ подачи кислорода был выбран, так как цифры сатурации были критическими, но не настолько, чтобы подключать ее к аппарату ИВЛ. На фоне такой тяжелой инфекции у Валентины Петровны была длительная астения (физическая и нервно-психическая слабость)», — рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Елена Золотарева.

Через месяц дыхательную недостаточность компенсировали, женщину смогли перевести в инфекционное отделение, где она самостоятельно смогла есть, вставать, ходить.

Несмотря на большой объем поражения легких, женщина смогла дышать сама с кислородной поддержкой и обходилась без аппарата.



Курирующий пациентку инфекционист Дарья Тюрина отметила, что с таким сильным поражением легких большой процент летальных случаев. Врач отметила, что у женщины также было много факторов риска тяжелого течения болезни: сахарный диабет, бронхиальная астма, посттромботический синдром, сердечная недостаточность.



В процессе лечения постепенно уменьшалась воспалительная реакция, снижалась потребность в кислороде. Женщину выписали спустя три месяца.



Из-за того, что она долго лежала в больнице, ее лечили многие врачи: лечащие врачи в инфекционном отделении Надежда Бачманова и Марина Яковлева, консультант-пульмонолог Елена Алмазова, курирующий инфекционист во время нахождения больной в реанимации — Дарья Тюрина, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Надежда Решетина и все дежурные врачи этих отделений.