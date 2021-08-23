Мужчине, убившему адвоката у клуба Angel`s, вынесли приговор

В понедельник, 23 августа, Рязанский областной суд признал виновным 43-летнего Владимира Хламцова, который 2 мая 2011 года до смерти избил адвоката Ивана Талалуева у клуба Angel’s.
С 2011 по 2019 год Хламцов находился в федеральном и международном розыске. В суде мужчина свою вину не признал, однако возместил отцу погибшего моральный вред в 300 тысяч рублей.
Хламцова признали виновным по пункту ж части 2 статьи 105 УК и пунктам б, г части 2 статьи 112
Сообщается, что второй фигурант уголовного дела уже отбыл назначенный ему ранее срок.
Приговор не вступил в законную силу.