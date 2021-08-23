Мужчине, убившему адвоката у клуба Angel`s, вынесли приговор

Хламцова признали виновным и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,5 лет ограничения свободы после отбывания срока заключения. Также Хламцов должен выплатить потерпевшим 4,4 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

В понедельник, 23 августа, Рязанский областной суд признал виновным 43-летнего Владимира Хламцова, который 2 мая 2011 года до смерти избил адвоката Ивана Талалуева у клуба Angel’s.

С 2011 по 2019 год Хламцов находился в федеральном и международном розыске. В суде мужчина свою вину не признал, однако возместил отцу погибшего моральный вред в 300 тысяч рублей.

Хламцова признали виновным по пункту ж части 2 статьи 105 УК и пунктам б, г части 2 статьи 112 У. К. Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1,5 лет ограничения свободы после отбывания срока заключения. Также Хламцов должен выплатить потерпевшим 4,4 млн рублей в счет компенсации морального вреда.

Сообщается, что второй фигурант уголовного дела уже отбыл назначенный ему ранее срок.

Приговор не вступил в законную силу.