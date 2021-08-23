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В Рязани массово отключат холодную воду
Воды не будет во вторник, 24 августа, с 09:00 до 18:00. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

Во вторник, 24 августа, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:



  • улица Бирюзова, дома №№ 26 корпус 1, 28;

  • улица Интернациональная, дома №№ 23, 23 корпус 1.


С 10:00 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:



  • улица 1-й Школьный проезд;

  • улица 10-я Линия;

  • улица 11-я Линия;

  • улица 12-я Линия;

  • улица 14-я Линия;

  • улица 5-й проезд Осипенко;

  • улица 6-й проезд Осипенко;

  • улица 7-й проезд Осипенко;

  • улица Гагарина, дома №№ 71, 71 корпус 1, 73, 73 корпус 1, 75, 71 корпус 2 (детский сад № 84);

  • улица Гоголя, дома №№ 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 52 корпус 1, 54, 56, 58/9, 36 корпус 1 (детский сад № 99);

  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91, 91 корпус 1, 93, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 95, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 97, 99;

  • улица Осипенко, дома №№ 45/20, 46, 47, 48, 49, 50/18, 51, 52, 54, 55, 56/17, 57, 58/14, 59/15, 60, 61/24, 62, 63, 64/13, 66, 67, 68/97, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92;

  • улица Островского, дома №№ 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 28, 48/77, 51-а, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 66-а, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95 корпус 2, 96, 97, 97 корпус 1, 99, 99 корпус 1, 44 корпус 1 (детский сад № 88), 24-а, 39 корпус 1 (детский сад № 81), 24, 33 корпус 1 (школа № 19/25), 44 (школа № 33);

  • улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25, 25 корпус 1;

  • улица Стройкова, дома №№ 88, 88 корпус 1, 90, 92, 94/41, 79/51;

  • улица Черновицкая, дома №№ 1/77, 2, 2/79, 3, 3 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 5, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 7, 7 корпус 1, 10, 12, 13, 5 корпус 1 (детский сад № 87);

  • улица проезд Гоголя.


Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.