В Пронском районе в аварии пострадали двое детей

20-летний новомичуринец не справился с управлением и столкнулся с Nissan. Пострадали шесть человек, в том числе двое одиннадцатилетних детей. Им оказана медицинская помощь.

В Пронском районе в аварии пострадали двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в субботу, 21 августа, в 21:50 в Пронском районе на 241-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 20-летний новомичуринец на Nissan Almera на большой скорости не справился с управлением и столкнулся с Skoda Rapid, которой управлял 39-летний житель Тульской области.

В результате аварии травмы получили 22-летний и 27-летняя пассажиры Nissan, а также все, кто находился в Skoda — водитель, 43-летняя пассажирка и двое детей одиннадцати лет. Пострадавшим оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.