В Михайловском районе утонул 71-летний рыбак

Пруд находится в 10 метрах от проходящей через Михайловский район автомагистрали Р-22 «Каспий», по которой постоянно идет поток машин, однако никто из проезжавших водителей не заметил, что человеку нужна помощь.

Установлена личность мужчины, тело которого достали из воды у села Лобановские выселки Михайловского района. Это 71-летний местный житель, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. Установлено, что он ловил рыбу в пруду, полез проверять свои удочки, упал в воду и утонул. Пруд находится в 10 метрах от проходящей через Михайловский район автомагистрали Р-22 «Каспий», по которой постоянно идет поток машин, однако никто из проезжавших водителей не заметил, что человеку нужна помощь.