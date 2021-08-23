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В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
Заявление сделал замглавы МИД Р. Ф. Олег Сыромолотов. Он отметил, что новые афганские власти начали «наводить порядок в стране».

Замглавы МИД Р. Ф. Олег Сыромолотов заявил, что для России не актуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке. Об этом передает РИА Новости.Сыромолотов сообщил, что такой шаг не соответствует интересам России. Он отметил, что новые афганские власти начали «наводить порядок в стране», им не нужна ничья военная поддержка.

Напомним, в последние недели ситуация в Афганистане обострилась с наступлением талибов на крупные города. 15 августа сообщалось, что мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и президентский дворец.

Представитель политического офиса «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.