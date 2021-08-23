В Клепиковском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

45-летнего жителя Московской области передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В Клепиковском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны.

В воскресенье, 22 августа, в Клепиковском районе наряд Росгвардии получил из дежурной части полиции ориентировку на водителя Skoda, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Машину нашли около одного из магазинов Спас-Кпепиков.

Заметив росгвардейцев, водитель иномарки попытался скрыться. Его задержали. Им оказался 45-летний житель Московской области.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.