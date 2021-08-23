В Клепиковском районе на трассе «Нива» сбила велосипедистку

В результате ДТП женщина обращалась за медпомощью.

В Клепиковском районе на трассе «Нива» сбила велосипедистку. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария произошла в субботу, 21 августа, в 09:30 на 16-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань.

Водитель автомобиля «Нива» ехали из Спас-Клепиков в Рязань. Между поворотом на Болонь и Рябиновку он не справился с управлением и сбил велосипедистку, которая ехала по обочине.

В результате ДТП женщина обращалась за медпомощью.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.