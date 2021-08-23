В Канищеве сбили мужчину

ДТП произошло около 19:30. По словам очевидца, легковой автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил на проезжей части молодого мужчину.

Вечером в понедельник, 23 августа, в Канищеве сбили мужчину на улице Бирюзова. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

ДТП произошло около 19:30. По словам очевидца, легковой автомобиль, ехавший на большой скорости, сбил на проезжей части молодого мужчину.

«По асфальту из-под лежащего тела растеклась кровь. Буквально через пять минут на место ДТП прибыла скорая», — рассказал собеседник. По его словам, пострадавшего увезли в больницу.

Информация уточняется.