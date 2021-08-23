В Гидрометцентре сообщили о всплеске тепла в конце недели

По его словам, в понедельник и вторник ожидается до +19, +21 градуса тепла, затем температура понизится до +17, +20 градусов.

В Москвской области в конце недели ожидается всплеск тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник и вторник ожидается до +19, +21 градуса тепла, затем температура понизится до +17, +20 градусов.

Вильфанд отметил, что в среду и четверг ночные температуры будут достигать +8,+10 градусов. После этого ожидается повышение температуры. Специалист заявил, что температура в пятницу и субботу в Москве может повыситься до +23,+25 градусов.