Стали известны подробности поисков пропавшего в Рязани 40-летнего мужчины из Сызрани

Житель Октябрьска Павел Зарайский возвращался домой из Санкт-Петербурга, где навещал свою младшую сестру. Одной из пассажирок вагона мужчина показался слишком навязчивым и она пожаловалась проводнику. Полицейские сняли мужчину с поезда в Рязани.

Стали известны подробности поисков пропавшего в Рязани 40-летнего мужчины из Сызрани. Об этом рассказала самарская телекомпания КТВ-луч.

Житель Октябрьска Павел Зарайский возвращался домой из Санкт-Петербурга, где навещал свою младшую сестру. Одной из пассажирок вагона мужчина показался слишком навязчивым и она пожаловалась проводнику. Днем 30 июля, когда поезд стоял в Рязани, в вагон зашли сотрудники полиции и забрали Павла в отделение транспортной полиции, где он провел следующие сутки. Из вещей мужчина успел взять только рюкзак, где был паспорт и сменные вещи. Деньги, банковские карты и телефон остались в багаже.

Павел рассказал, что в одну из ночей у него украли рюкзак с документами. После этого он познакомился с рязанскими бомжами, три следующих дня жил у одного из новых знакомых. Мужчина пытался найти подработку, но без документов его нигде не брали. Позже он рассказал, что три недели питался дикими яблоками.

Сестры Зарайского начали его искать сразу после прибытия поезда в Сызрань. Его вещи начальник состава сдала в камеру хранения. Когда сестры пропавшего связались с женщиной, она раскаялась, что не сразу попыталась найти родственников ссаженного посреди маршрута человека. После этого она звонила каждый день и интересовалась ходом поисков.

Женщины приехали в Рязани из Сызрани и Санкт-Петербурга и обратились в отдел транспортной полиции станции Рязань — 2. Там их отправили в отдел полиции Железнодорожного района. В отделе отказались оформлять человека в розыск, сославшись на то, что из транспортной полиции им не передавали дело, и посоветовали искать мужчину самостоятельно.

Женщины обратились в рязанский поисковый отряд «ЛизаАлерт» и начали расклеивать по городу листовки. 18 августа одну из них заметил сам Павел и попросил прохожих позвонить волонтерам. За три недели мужчина похудел и оброс.

Чтобы доехать до дома мужчине необходим был паспорт, который у него украли. После долгих уговоров в полиции все же выдали справку о потере документа. Перед этим сызранцам посоветовали обратиться в сервис «бла-бла кар», где документы не нужны. Водители запросили за поездку 20 тысяч рублей.

Павел с сестрами вернулся домой утром в воскресенье, 22 августа.

«Павлик наш — культурный и интересный человек. Большой интеллектуал, слушает классическую музыку, ценитель оперного искусства. И вот ему столько пришлось пережить, — рассказывает про брата Светлана. — Какой цинизм и бессердечие — не дать человеку позвонить домой, успокоить родных!»

Также отмечается, что Павел пишет стихи.

Напомним, мужчину искали в Рязани, Сызране и Санкт-Петербурге. О нем не было ничего известно с 31 июля. 18 августа мужчина нашелся.