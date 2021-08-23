Сбор подписей из-за вони в Рязани и открытие Армейских игр. Главные новости выходных, 21-22 августа

Лето заканчивается, а дышать в Рязани по-прежнему нечем: горожане устали от вони и собираются обратиться с подписями к властям. Вспомним, что еще произошло за минувшие выходные.

Лето заканчивается, а дышать в Рязани по-прежнему нечем: горожане устали от вони и собираются обратиться с подписями к властям. Вспомним, что еще произошло за минувшие выходные.

Происшествия

Рязанцы сообщили, что на площади Победы сильно избили водителя «Газели». Как рассказали РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД, из медучреждения в полицию сообщили об избитом мужчине 1988 года рождения. Проводится проверка.

В массовом ДТП на улице Циолковского в ночь на субботу, 21 августа, пострадали два человека. Авария произошла в 00:10, Daewoo Nexia под управлением 24-летнего водителя столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Skoda Octavia. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.

В Рыбновском районе сгорел деревянный дом, при пожаре погиб 40-летний мужчина.В Кораблинском районе в сарае вечером 20 августа обнаружили труп 37-летнего местного жителя. Следственный комитет организовал проверку. По предварительным данным, это мог быть суицид.

Под Рязанью в лесу нашли труп 18-летнего солдата-срочника из села Новая Чигла Воронежской области. Дядя 18-летнего парня сообщил, что племянника нашли повешенным в лесу под Рязанью за территорией части. По словам дяди, военные настаивают на версии суицида из-за проблем с семьей. Родные считают, что юношу убили. Отец погибшего рассказал о сыне.

В Ухоловском районе обнаружили труп 39-летнего мужчины. Тело нашли в одном из селений вечером в субботу, 21 августа, в заброшенных гаражных боксах. Предварительная версия смерти — суицид. В Касимовском районе произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля МАН не справился с управлением, в результате полуприцеп столкнулся с легковым автомобилем Honda. Пострадавших нет.

Об экологии

Рязанский нефтезавод с середины августа остановился на плановый капитальный ремонт, который продлится более двух месяцев. «Ввиду значительного снижения загрузки мощностей производственная деятельность завода не может оказывать влияния на атмосферный воздух», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Активисты организовали сбор подписей в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани. Срок сбора подписей — по 25 августа включительно.

К другим новостям

В Рязани в субботу, 21 августа, прошло прощание с журналистом Павлом Гресем. Родственники и друзья простились с покойным в Николо-Дворянском храме. Согласно последней воле покойного, он будет погребен рядом с родителями на Украине.

В Рязани две сестры из разных регионов нашли пропавшего брата. Две женщины живут более чем за 1500 километров друг от друга. В Рязань сестры приехали, чтобы найти брата, который оказался один в незнакомом городе без средств к существованию.

В Рязани открыли международные Армейские игры «АрМИ-2021». Церемония прошла на стадионе «Спартак» в воскресенье, 22 августа. Старт играм дал командующий войсками ВДВ России генерал Андрей Сердюков.