Рязанка заметила неадекватного мужчину на школьном стадионе

По информации очевидца, мужчина находился на территории школы. Там же была рязанка и еще одна школьница, при этом девушки не были знакомы.

В воскресенье, 22 августа, в Рязани на стадионе школы № 57 на улице Нахимова заметили неадекватного мужчину. Сообщение об этом появилось в соцсети.

По информации очевидца, мужчина находился на территории школы. Там же была рязанка и еще одна школьница, при этом девушки не были знакомы.

«Мимо нее он прошел спокойно. Когда я его заметила на другой стороне стадиона, он целенаправленно побежал на меня через стадион, взгляд его был ужасен», — рассказала девушка.

Рязанки убежали со стадиона. По словам рассказчицы, мужчина остановился тогда, когда они «уже оторвались прилично».

«Был одет в темные штаны, торс голый. Рост примерно 170. Светлые волосы, отросшие», — сообщила приметы мужчины девушка.