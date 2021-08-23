Рязанцев предупредили о новом виде мошенничества

Финансовые мошенники звонят под видом следователей и сотрудников Центробанка и рассказывают о спецоперации по поимке злоумышленников.

В региональном отделении Центробанка рассказали, что финансовые мошенники для обмана людей придумали легенду о «спецоперации».

Рязанке позвонил мужчина, который представился следователем регионального управления МВД. Он сообщил, что на женщину по поддельным документам пытаются оформить кредит и снять деньги с карты. Далее ей поступил еще один звонок, якобы из Центрального банка. Разанке пояснили, что она должна стать участницей спецоперации, так как в мошенничестве подозревают сотрудников одного из банков.

Женщине надо было взять кредит в одном из отделений, но никому о своих действиях не сообщать, иначе ей может грозить уголовная ответственность. Рязанка поняла, что ей звонят мошенники и прекратила заговор.

В Центробанке рассказали как обезопасить себя от злоумышленников.

«Положите трубку, перезвоните сами по официальному номеру организации, откуда якобы поступил звонок. Так, например, можно было узнать, что Центральный банк не работает напрямую с физическими лицами, и удостовериться, что на другой стороне трубки были мошенники», — пояснил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.