Рязанцам рассказали о местах сбора подписей в связи с выбросами

Активисты «Дышим чистым» сообщили и местах приема подписей адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани.