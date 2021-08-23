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Рязанцам рассказали о местах сбора подписей в связи с выбросами
Активисты «Дышим чистым» сообщили и местах приема подписей адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани.

Рязанцам рассказали о местах сбора подписей в связи с выбросами в воздух. Информация появилась в группе «Дышим чистым».

Поставить подпись в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани можно по следующим адресам:

Понедельник, 23 августа:



    • площадь Театральная (у фонтана), с 19:00 до 20:00;
    • 9-й Мервинский проезд, дом № 26 (частный дом). Подписной лист будет висеть на двери напротив калитки рядом с серыми воротами;
    • улица Баженова, дом № 27, на остановке у палатки «Деревня», с 18:30 до 19:30;
    • дубовая аллея напротив ТЦ «Европа», с 14:00 до 16:00;
    • улица Семчинская, дом № 1, детская площадка.



Вторник, 24 августа:



    • парк Комсомольский, с 16:00 до 18:00, ориентир-черная коляска с ушами рядом с новой детской площадкой.



С понедельника, 23 августа, по среду, 25 августа:



    • улица Радиозаводская, дом № 11/27, в любое время по договоренности (квартира), телефон для связи: +7 (920) 953-28-80;
    • улица Павлова, дом № 29, с 16:00 до 19:00;
    • улица Гагарина, дом № 55, магазин «Купалинка», с 11:00 до 19:00;
    • улица Зеленая, дом № 23 магазин «Пятерочка», с 07:30 до 22:30;
    • улица Новоселов, дом № 33-г, центр Avon, с 09:00 до 19:00;
    • улица Новоселов, дом № 40-а, фитнес-клуб «Фитнесмания», с 08:00 до 22:00;
    • улица Семчинская, дом № 3, подписной лист на третьем подъезде;
    • улица Княжье поле, дом № 23, подписной лист на третьем подъезде;



Среда, 25 августа:



    • улица Полонского, дом № 12, кафе The moments place, в течение дня;
    • улица Трудовая, дом № 1 корпус 1, ТЦ «Витязь», с 17:30 до 18:30;
    • у ТЦ «Олимпийский» — с 19:00 до 20:00.



Активисты попросили рязанцев, готовых организовать сбор подписей, сообщить об этом в группе.