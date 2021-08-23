Рязанцам рассказали о местах сбора подписей в связи с выбросами
Активисты «Дышим чистым» сообщили и местах приема подписей адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани.
Рязанцам рассказали о местах сбора подписей в связи с выбросами в воздух. Информация появилась в группе «
Поставить подпись в адрес руководителей Росприроднадзора, Ростехнадзора, губернатора Николая Любимова в связи с бесконтрольными выбросами в Рязани можно по следующим адресам:
Понедельник, 23 августа:
- площадь Театральная (у фонтана), с 19:00 до 20:00;
- 9-й Мервинский проезд, дом № 26 (частный дом). Подписной лист будет висеть на двери напротив калитки рядом с серыми воротами;
- улица Баженова, дом № 27, на остановке у палатки «Деревня», с 18:30 до 19:30;
- дубовая аллея напротив ТЦ «Европа», с 14:00 до 16:00;
- улица Семчинская, дом № 1, детская площадка.
Вторник, 24 августа:
- парк Комсомольский, с 16:00 до 18:00, ориентир-черная коляска с ушами рядом с новой детской площадкой.
С понедельника, 23 августа, по среду, 25 августа:
- улица Радиозаводская, дом № 11/27, в любое время по договоренности (квартира), телефон для связи:
+7 (920) 953-28-80;
- улица Павлова, дом № 29, с 16:00 до 19:00;
- улица Гагарина, дом № 55, магазин «Купалинка», с 11:00 до 19:00;
- улица Зеленая, дом № 23 магазин «Пятерочка», с 07:30 до 22:30;
- улица Новоселов, дом № 33-г, центр Avon, с 09:00 до 19:00;
- улица Новоселов, дом № 40-а, фитнес-клуб «Фитнесмания», с 08:00 до 22:00;
- улица Семчинская, дом № 3, подписной лист на третьем подъезде;
- улица Княжье поле, дом № 23, подписной лист на третьем подъезде;
Среда, 25 августа:
- улица Полонского, дом № 12, кафе The moments place, в течение дня;
- улица Трудовая, дом № 1 корпус 1, ТЦ «Витязь», с 17:30 до 18:30;
- у ТЦ «Олимпийский» — с 19:00 до 20:00.
Активисты попросили рязанцев, готовых организовать сбор подписей, сообщить об этом в группе.