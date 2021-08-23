\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
20°
Втр, 24
22°
Срд, 25
13°
ЦБ USD 74.07 -0.29 24/08
ЦБ EUR 86.78 -0.08 24/08
Нал. USD 73.90 / 74.50 17:22
Нал. EUR 86.80 / 87.20 17:06
Новости
Публикации
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
4 часа назад
3
1 674
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
8 418
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
5 138
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
12 814
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязань планирует подписать концессионные соглашения на строительство двух школ
Согласована сделка с ООО «ПроШкола». Ее планируют заключить в том случае, если муниципалитет выиграет конкурс на получение субсидий из федерального бюджета.

Рязань может подписать концессионные соглашения для строительства двух школ в Мервино и в Семчино. Об этом стало известно 23 августа на внеочередном заседании городской думы. На заседании сообщили, что согласована сделка с ООО «ПроШкола». Ее планируют заключить в том случае, если муниципалитет выиграет конкурс на получение субсидий из федерального бюджета. Правительство России утвердило данную организацию как концессионера по строительству учебных образований во всех городах и регионах страны. По словам мэра Рязани Елены Сорокиной, в случае победы в конкурсе планируется строительство двух школ по 1100 мест."Как только школы введутся в эксплуатацию, в тот же день станет они станут собственностью муниципального образования. Финансирование так же, как и в любом другом муниципальном образовании будет за счет субсидий", — пояснила Сорокина. По ее словам, концессионер на протяжении десяти лет будет оплачивать налоги, коммуналку и другие расходы, которые будут ему возмещать.

Напомним, что в июне текущего года Сорокина на отчете перед депутатами рассказала, что по двум школам в Мервино и Семчино планируется подать заявку на финансирование из федерального бюджета.