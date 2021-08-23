Рязань планирует подписать концессионные соглашения на строительство двух школ

Согласована сделка с ООО «ПроШкола». Ее планируют заключить в том случае, если муниципалитет выиграет конкурс на получение субсидий из федерального бюджета.

Рязань может подписать концессионные соглашения для строительства двух школ в Мервино и в Семчино. Об этом стало известно 23 августа на внеочередном заседании городской думы. На заседании сообщили, что согласована сделка с ООО «ПроШкола». Ее планируют заключить в том случае, если муниципалитет выиграет конкурс на получение субсидий из федерального бюджета. Правительство России утвердило данную организацию как концессионера по строительству учебных образований во всех городах и регионах страны. По словам мэра Рязани Елены Сорокиной, в случае победы в конкурсе планируется строительство двух школ по 1100 мест."Как только школы введутся в эксплуатацию, в тот же день станет они станут собственностью муниципального образования. Финансирование так же, как и в любом другом муниципальном образовании будет за счет субсидий", — пояснила Сорокина. По ее словам, концессионер на протяжении десяти лет будет оплачивать налоги, коммуналку и другие расходы, которые будут ему возмещать.

Напомним, что в июне текущего года Сорокина на отчете перед депутатами рассказала, что по двум школам в Мервино и Семчино планируется подать заявку на финансирование из федерального бюджета.