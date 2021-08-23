Президент поддержал инициативу депутата Андрея Макарова по помощи малому бизнесу

Речь идет о введении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Макаров отметил, что бизнес начинает восстанавливаться только сейчас и попросил ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова о дополнительной поддержке малого бизнеса. На встрече с президентом 22 августа он обратил внимание на сложное положение малого бизнеса, пострадавшего во время пандемии COVID-19.Речь идет о введении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Макаров отметил, что бизнес начинает восстанавливаться только сейчас и попросил ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса. Президент поддержал идею моратория и пообещал поставить вопрос перед правительством. Путин подчеркнул, что в случае введения моратория, нужно проработать вопрос безопасности потребителя."Предложение о введении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году позволит нашим предпринимателям уверенней себя чувствовать и сосредоточиться на восстановлении после тяжелого для них периода пандемии коронавируса, — сказал губернатор Николай Любимов. — Снижение административных барьеров для бизнеса, излишних проверок — одна из приоритетных задач, которую мы решаем в рамках работы по созданию благоприятного делового климата в регионе. Эта новая инициатива является очень своевременной и значимой, она положительно скажется на результатах деятельности малого бизнеса".