Появились подробности об утонувшей в Спасском районе пенсионерке

Женщина приехала в Ижевское из Рязани на дачу. Местные жители рассказали, что она очень любила купаться в озере. Точную причину смерти установят специалисты.

Появились подробности об утонувшей в Спасском районе пенсионерке. Об этом сообщили на сайт ИД «Пресса».

73-летняя женщина проживала в Рязани и приезжала в Ижевское на дачу. Местные жители рассказали, что пенсионерка любила плавать на Ижевском озере и говорила, что вода придает ей силу и здоровье.

В субботу, 21 августа женщина вместе с дочерью и внучкой пошла к озеру купаться. Она часто переплывала озеро с одного берега на другой. В этот раз пенсионерка не доплыла до берега несколько метров. Родственники женщины стояли на мостике, когда заметили что она ушла под воду. Дочь позвала на помощь, но на берег местный житель вытащил уже мертвую женщину.

На месте работали полицейские и медики. Точную причину смерти установят специалисты.

В региональном следкоме подтвердили, что смерть не носит криминальный характер.