Николай Любимов проведет прямую линию с жителями Рязанской области
Прямой эфир пройдет 26 августа в 12:00 на трех площадках. Жители региона могут заранее задать вопросы по электронной почте, телефону «горячей линии» или в официальных группах в соцсетях.
Николай Любимов проведет прямую линию с жителями Рязанской области. Об этом
В четверг, 26 августа, губернатор ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире. Прямая линия пройдет на трех площадках — региональном телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» «ВКонтакте». Начало в 12:00.
Жители Рязанской области могут заранее прислать вопросы на почту
С 24 августа вопросы жителей будут принимать по телефону «горячей линии»