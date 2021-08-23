Николай Любимов проведет прямую линию с жителями Рязанской области

Прямой эфир пройдет 26 августа в 12:00 на трех площадках. Жители региона могут заранее задать вопросы по электронной почте, телефону «горячей линии» или в официальных группах в соцсетях.

Николай Любимов проведет прямую линию с жителями Рязанской области. Об этом сообщили на сайте облправительства.

В четверг, 26 августа, губернатор ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире. Прямая линия пройдет на трех площадках — региональном телеканале ТКР, радиостанции ТКР-ФМ, а также в официальной группе «Рязанская область» «ВКонтакте». Начало в 12:00.

Жители Рязанской области могут заранее прислать вопросы на почту lybimov-vopros@yandex.ru , а также оставив комментарий под анонсом прямой линии в группах Рязанской области: vk.com/ryazanoblast и ok.ru/ryazanoblast .