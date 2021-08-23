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Николай Любимов принял участие в открытии международного форума «Армия-2021»
Форум будет проходить с 22 по 28 августа на территории парка «Патриот» Московской области.

В понедельник, 23 августа губернатор поучаствовал в торжественном открытии международного военно-технического форума «Армия -2021». Участников приветствовали президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Форум будет проходить с 22 по 28 августа на территории парка «Патриот» Московской области.

На выставке форума продукцию и разработки представили более десяти предприятий оборонно-промышленного комплекса Рязанской области. В их числе — ПАО Завод «Красное знамя», АО «Государственный Рязанский приборный завод», АО «РКБ «ГЛОБУС», АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма», АО «Рязанский радиозавод», АО «Моринформсистема-Агат-КИП». Предприятия принимают участие в рамках объединенных экспозиций своих концернов: «Алмаз-Антей», «КРЭТ», «КТРВ», «Росэлектроника», «Роскосмос».

«Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров, новых покупателей, расширяют сферы взаимодействия. Для них это еще одна новая точка отсчета для развития. Участие рязанских предприятий в крупных специализированных форумах, безусловно, полезно для региона», — сказал Николай Любимов.