Начальник рязанской инспекции ОКН покинет пост
Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.
Начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев покинет пост. Об этом пишет «
Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.
Напомним, в конце июля в центре Рязани с фасада кафе убрали портреты Есенина, Павлова, Циолковского и Скобелева. Зайцев прокомментировал ситуацию.
Фото Евгения Капышина