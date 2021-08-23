Начальник рязанской инспекции ОКН покинет пост

Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.

Начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев покинет пост. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственный источник.

Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.

Напомним, в конце июля в центре Рязани с фасада кафе убрали портреты Есенина, Павлова, Циолковского и Скобелева. Зайцев прокомментировал ситуацию.

Фото Евгения Капышина