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Начальник рязанской инспекции ОКН покинет пост
Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.

Начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Денис Зайцев покинет пост. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Ранее Зайцев работал в госструктурах по защите объектов культуры на федеральном уровне, в Рязани курировал охрану объектов культурного наследия.

Напомним, в конце июля в центре Рязани с фасада кафе убрали портреты Есенина, Павлова, Циолковского и Скобелева. Зайцев прокомментировал ситуацию.

Фото Евгения Капышина