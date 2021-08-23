На трассе в Рязанской области до конца года установят пять светофоров
Пешеходные светофоры появятся на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Их установят у населенных пунктов Стенькино, Захарово, Стрелецкие выселки и Маково.
На трассе в Рязанской области до конца года установят пять светофоров. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
Пешеходные светофоры появятся на автодороге Р-132 «Золотое кольцо». Их установят у населенных пунктов Стенькино, Захарово, Стрелецкие выселки и Маково.
Также сообщается, что светофор на трассе Р-22 у поворота на Скопин уже работает.
Расположение новых светофоров можно посмотреть на