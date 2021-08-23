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«Фотодом» представит программу четвертого фестиваля современного искусства «Параллели»
Рязанцы увидят работы 13 авторов, более 50 работ фотографов и художников. Всего запланировано восемь встреч со зрителями — краткое содержание почти трехнедельного культурного действа.

«Фотодом» открывает проект-посвящение Андрею Тарковскому «Зеркало». Выставка откроется во вторник, 24 августа, в 18:30, в рамках IV фестиваля современного искусства «Параллели».

Рязанцы увидят работы 13 авторов, более 50 работ фотографов и художников. Всего запланировано восемь встреч со зрителями — краткое содержание почти трехнедельного культурного действа.

«Мы предложили авторам творческий эксперимент: вдохновившись одноименным фильмом Андрея Тарковского, осмыслить, прочувствовать и зафиксировать в удобной художественной технике любого из вида искусств свои размышления об образе зеркала как проводнике снов, прошлого, настоящего и будущего, — раскрывает концепцию фестиваля директор „Фотодома“ Виктория Филиппова. — Фактически это могла бы быть выставка вариаций на тему „Зеркала“ Тарковского. В результате же мы получили глубокое художественное высказывание, в котором аллюзии на автобиографическую драму гениального режиссера — лишь первый, самый очевидный уровень зрительского восприятия: авторы рассказывают совершенно свои, очень личные, приватные и содержательные истории».

Помимо кинопоказов — ленты Федерико Феллини и Ингмара Бергмана, «Зеркало» Андрея Тарковского и документальный фильм о нем — в рамках фестиваля запланированы поэтический вечер, квартирник и лекция. Центральным событием станет презентация арт-новеллы в двух частях «Sprezzatura, или Непринужденность души»: Алла Дворцова и театр ассоциативного танца «Постскриптум» 26 августа в 20:00 представят в «Фотодоме» результат полугодовой работы над полижанровым проектом, итогом которого стали выставка фотографий и авторский фильм.

События проекта «Зеркало» ждут своих зрителей с 24 августа по 11 сентября. Точное время начала каждого будет публиковаться в социальных сетях «Фотодома». Вход свободный с соблюдением норм социальной дистанции. МВЦ «Фотодом» (Почтовая, 58) работает с 10.00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья.

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