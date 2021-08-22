В Ухоловском районе в гаражах нашли тело 39-летнего мужчины

В Ухоловском районе обнаружили труп 39-летнего мужчины, сообщает «КП-Рязань». Тело нашли в одном из селений вечером в субботу, 21 августа.

В Ухоловском районе обнаружили труп 39-летнего мужчины, сообщает « КП-Рязань ». Тело нашли в одном из селений вечером в субботу, 21 августа.

Тело местного жителя без видимых следов криминального характера находилось в заброшенных гаражных боксах. Его нашли прохожие.

Следственный комитет организовал проверку, предстоит установить точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, причина гибели — суицид. Известно, что в последнее время мужчина злоупотреблял спиртным.