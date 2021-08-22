В Сасовском районе пропал мужчина с ампутированной рукой

В Сасовском районе разыскивают 48-летнего мужчину-инвалида. С 17 августа 2021 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

В Сасовском районе разыскивают 48-летнего мужчину-инвалида. С 17 августа 2021 года его местонахождение неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» .

Вадим Михайлович Перелыгин 1973 года рождения пропал в селе Малый-Студенец.

Приметы: ампутирована левая рука выше локтя, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые. На мужчине были темная футболка, спортивные штаны и тапочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452. Также требуется помощь добровольцев.