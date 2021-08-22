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В Рязанской области за неделю от коронавируса скончались 30 человек
В Рязанской области за неделю, с 16 по 22 августа, от COVID-19 скончались 30 жителей. Это следует из статистики федерального оперштаба.

В Рязанской области за неделю, с 16 по 22 августа, от COVID-19 скончались 30 жителей. Это следует из статистики федерального оперштаба. За последние сутки ушли из жизни четверо. Число умерших за время пандемии по области — 899.

По данным на воскресенье, 22 августа, за сутки заболели 120 рязанцев, выздоровели 87. Всего за время пандемии заразились коронавирусом 37 856 жителей региона, вылечились 34 558.

За неделю, с 16 по 22 августа, заразились 727 человек, выздоровели 528.