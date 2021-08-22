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В Рязани открыли международные Армейские игры — 2021 «АрМИ-2021»
В Рязани открыли международные Армейские игры «АрМИ-2021». Церемония прошла на стадионе «Спартак» в воскресенье, 22 августа. Старт играм дал командующий войсками ВДВ России генерал Андрей Сердюков.

В Рязани открыли международные Армейские игры «АрМИ-2021». Церемония прошла на стадионе «Спартак» в воскресенье, 22 августа. Старт играм дал командующий войсками ВДВ России генерал Андрей Сердюков.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в своем выступлении поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за решение провести игры в нашем регионе, он подчеркнул, что Рязань — столица российских десантников. В конце выступления Любимов на английском языке обратился к иностранным участникам. Он пожелал победы сильнейшим.

В играх примут участие команды двух десятков стран мира. Спортсмены прошли торжественным маршем по дорожкам стадиона «Спартак» под своими национальными флагами. Когда они заняли место на трибунах, начался концерт фольклорных коллективов, также выступили сводный военный оркестр Рязанского гарнизона, исторические реконструкторы в военных костюмах XIV—XIX вв. и рота почетного караула со строевыми и ружейными приемами.

Перед входом на стадион работает выставка военной техники — там можно посмотреть бронемашины, военные автомобили и беспилотные летательные аппараты.

В завершение праздника на поле стадиона «Спартак» приземлились парашютисты с флагами стран-участниц, а потом все на трибунах исполнили песню «Синева».

Напомним, в нашем регионе проведут конкурсы «Десантный взвод», «Тактический стрелок» на полигонах в Сельцах и Дубровичах.