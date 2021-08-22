В Ростовской области в ДТП погибли трое взрослых и два ребенка

В Ростовской области при столкновении ВАЗ с «Газелью» погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции.

В Ростовской области при столкновении ВАЗ с «Газелью» погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла в Сальском районе Ростовской области. По информации ведомства, в 16:20 на трассе водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». В результате столкновения «Газель» загорелась.

В результате ДТП погибли на месте происшествия водитель ВАЗ и три пассажира, в том числе двое детей, один пассажир получил травмы. Погиб также водитель грузовика.

По предварительным данным, среди жертв — ребенок, которому было меньше года.