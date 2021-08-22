В Кораблинском районе в сарае нашли тело мужчины
Тело мужчины без видимых следов криминального характера находилось в сарае вблизи собственного дома. Его нашла сожительница, она сообщила в полицию.
В Кораблинском районе в сарае вечером 20 августа обнаружили труп 37-летнего местного жителя, сообщает
Тело мужчины без видимых следов криминального характера находилось в сарае вблизи собственного дома. Его нашла сожительница, она сообщила в полицию.
Следственный комитет организовал проверку. Установят все обстоятельства случившегося и точную причину смерти мужчины.
По предварительным данным, это мог быть суицид.